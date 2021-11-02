В Китае раскрыли скрывавшуюся под видом НКО шпионскую сеть

Китайская контрразведка раскрыла шпионскую сеть, которая скрывалась под видом некоммерческой организации (НКО), занимающейся слежением за морским мусором. Об этом пишет государственное агентство Китая Global Times (GT).

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По данным спецслужб, НКО получала финансирование от зарубежных компаний. Известно, что организация была аффилирована с Государственным объединением научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO). Агентство привело фрагмент из статьи CSIRO, в котором приводилась информация из отчета НКО о том, что якобы плотность мусора у берегов Шанхая в 10 раз больше, чем у берегов Австралии и США. В GT такую информацию назвали ложной.

Сообщается, что под видом экологического активизма НКО создала сеть наблюдательных пунктов на прибрежной полосе Южно-Китайского, Восточно-Китайского, Желтого и Бохайского морей. 22 из этих пунктов якобы располагались вблизи объектов, принадлежащих Военно-морским силам Китая (ВМС КНР). Спецслужбы также сообщили, что НКО, по их информации, собирала данные о других «чувствительных» объектах страны.

Название НКО не приводится, не говорится также и об источниках финансирования ее деятельности. Однако сообщается, что расследование против организации началось с доноса анонимного гражданина КНР. В 2019 году он якобы посетил экологическую конференцию и узнал, что организация отправляет фотографии, сделанные на береговой линии в Китае, зарубежным компаниям, о чем решил доложить спецслужбам.

В августе 2021 года китайская контрразведка задержала якобы за шпионаж бизнесмена из Канады Майкла Спэйвора. Его арест был ответом на судебный процесс против финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, инициированный властями Канады по обвинению в шпионаже.