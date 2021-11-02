Стало известно о совместных учениях Индии и США у границ Китая

Times of India: Индия и США начали совместные военные учения в горах у границ Китая

Вооруженные силы Индии и США начали масштабные военные учения в Восточном Ладакхе у границы с Китаем. Об этом стало известно из публикации газеты Times of India.

В рамках совместных маневров американские и индийские военные отрабатывают захват территории в тылу врага, а также наступление танковых войск и использование ударных вертолетов. Как пишет издание, трехдневные учения проходят в горах при температуре минус 20 градусов по Цельсию.

«Цель маневров состоит в том, чтобы дать сигнал Китаю воздержаться от каких-либо действий по нагнетанию напряженности на северных границах Индии», — заявил источник Times of India.

Ранее индийский политолог Шрикант Кондапалли указал, что растущая напряженность между Индией и Китаем в приграничных районах навряд ли выльется в войну между двумя ядерными державами. Он напомнил, что в ходе последних переговоров Индии и Китаю не удалось прийти к договоренностям по размежеванию войск в долине Ладакх, и страны лишь продолжили наращивать свой контингент вдоль так называемой линии фактического контроля на границе.

Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками стран произошли кровопролитные столкновения. Конфликт, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.