Индия разместила купленное у США вооружение на границе с Китаем для устрашения

Нью-Дели разместил новейшее вооружение, приобретенное у США, на плато Таванг на северо-востоке страны. Эта территория граничит с Китаем. Об этом пишет китайское издание Oriental Daily News, информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

По данным СМИ, Индия разместила системы вооружения в четверг, 28 октября. В этот район перебрасываются вертолеты американского производства Chinook, сверхлегкие гаубицы М-777 и штурмовые винтовки SIG Sauer 716. Предполагается, что все это намеренно размещают у китайских границ для устрашения Пекина.

ТАСС со ссылкой на слова главкома Восточного командования ВС Индии генерал-лейтенанта Маноджа Пандеа сообщает, что горный ударный корпус полностью введен в действие.

Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.