На границе Индии и Китая произошло столкновение военных

На северо-востоке Индии местные военные патрули столкнулись с китайскими. В итоге в секторе Таванг, штат Аруначал-Прадеш, который находится на границе стран, произошла стычка. Об этом сообщает The Indian Express.

По информации издания, незадолго до этого более ста солдат Народно-освободительной армии Китая вторглись на территорию, которую Индия считает своей. Столкновения продолжались несколько часов, к военнослужащим направили отряды подкрепления.

Ситуацию урегулировали после переговоров командиров сторон. Отмечается, что никто из пограничников не пострадал. «Их противостояние произошло из-за того, что индийские и китайские солдаты патрулировали этот район в соответствии со своими представлениями о том, где проходит необозначенная граница между двумя странами», — рассказали источники The Indian Express.

Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.