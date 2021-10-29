В Индии испытали баллистическую ракету

В Индии запустили баллистическую ракету Agni-V, которая может долететь до Китая

Индийские вооруженные силы произвели ночной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Agni-V. В ходе испытаний ракета преодолела расстояние более 5000 километров. Об этом сообщает Army Recognition.

Пуск ракеты произвели с испытательного центра на острове Абдул Калам у побережья штата Одиша. Твердотопливная ракета успешно преодолела расстояние более 5000 километров, а головная часть Agni-V упала в Бенгальский залив. Полет ракеты отслеживали радары и оптико-электронные системы.

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Army Recognition отмечает, что целью испытаний могла быть демонстрация силы. Так, теперь дальность Agni-V позволяет поражать экономические центры Китая. В ходе прошлых испытаний дальность полета ракеты не превышала 3000 километров. Заявленная максимальная дальность полета ракеты составляет 8000 километров.

По данным издания, на разработку трехступенчатой ракеты уже потратили более 300 миллионов долларов. Сейчас индийские конструкторы работают над разделяющейся головной частью Agni-V. Это позволит сделать ракету носителем ядерного оружия.

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