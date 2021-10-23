Российский «Искандер» точно поразил цель на стрельбах иностранного заказчика

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-Э» поразил цель на стрельбах иностранного заказчика. Его слова приводит РИА Новости.

На зарубежных испытаниях ракета попала в цель с беспрецедентной точностью, ударив в перекрестие наземной мишени с расстояния в 180 километров.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире Новая гонка вооружений Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты

«Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели. Продукция предприятий "Ростеха" в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны», — подчеркнул Оздоев.

На стрельбах присутствовал генералитет заказчика, после точного попадания аплодисменты долго не стихали, добавил замглавы экспортно-импортного управления КБМ, которое входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех», Александр Романюк.

Ранее бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что от России для Европы исходит «смертельная угроза». Дипломат уточнил, что европейские политики думают о климате, новых источниках энергии и зеленой революции, в то время как реальную опасность, по его мнению, представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые «могут упасть на какой-то из наших городов».

