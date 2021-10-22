В России смогут эвакуировать неисправные ракетные комплексы

Танковая армия ЗВО получит ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС до конца 2021 года

Российские военные смогут эвакуировать неисправные ракетные комплексы. Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО) получила новые ремонтно-эвакуационные машины. РЭМ-КС предназначена для ремонта и эвакуации техники на специальных шасси. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

РЭМ-КС позволяет ремонтировать и эвакуировать технику на гусеничном и колесном шасси, включая машины из состава оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». РЭМ-КС способна эвакуировать технику методом вытаскивания, буксирования и транспортирования.

В основе эвакуационной машины массой 29 тонн лежит четырехосное шасси Брянского автомобильного завода. РЭМ-КС получила кран-манипулятор и тяговую лебедку. Для проведения технического обслуживания и срочного ремонта машину оснастили оборудованием для сварки, резки, покраски и пайки.

Ранее информационно-консалтинговое агентство Defence Express назвало территории Украины, которые не смогут поразить ракеты «Искандера». В публикации отмечается, что дальность действия ОТРК не позволит ударить по западным областям страны.

В июне «Известия» сообщили о разработке высокоманевренных стелс-ракет для ОТРК «Искандер». Источники издания отметили, что новый боеприпас сможет маневрировать для уклонения от противоракет.