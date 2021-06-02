Российские «Искандеры» получат стелс-ракеты

Оперативно-тактические комплексы «Искандер» получат высокоманевренные стелс-ракеты, практически неуязвимые для противника, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«Их практически нельзя обнаружить, при этом боеприпас может выполнять на траектории сложнейшие маневры, что позволяет ему уходить от противоракет противника и с особой точностью поражать наземные цели», — пишет газета.

Издание отмечает, что создание данного изделия началось в 2016-м, а в 2020-м его испытали на полигоне Капустин Яр. Новый боеприпас отличается радиопоглощающим покрытием и способен поражать цели на удалении до 500 километров.

В ноябре 2020 года начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что «Искандер-М» останется основным комплексом в данном роде войск как минимум до 2030 года, однако уже имеется научный потенциал для создания замены оружия.