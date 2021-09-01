На Украине назвали недоступные для ударов российских «Искандеров» области

Defense Express: российские «Искандер-М» могут ударить почти по всей территории Украины

Российские оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут ударить почти по всей территории Украины, пишет Defense Express.

Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области Украины в публикации называются недоступными для данных ОТРК, дальность действия которых не превышает 500 километров.

Defense Express пишет, что под ударом российских ракет оказываются все прибалтийские страны, а также при условии размещения ОТРК в Белоруссии и вся Польша.

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В публикации украинской информационно-аналитической компании подчеркивается, что Киеву для достижения паритета в ракетных вооружениях с Москвой следует развивать собственный ОТРК «Сапсан», а также заняться разработкой ОТРК на базе противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».

В июле портал Defense Express написал, что Украине одновременно нужны тактические ракетные комплексы «Ольха» и «Сапсан». Согласно информационно-консалтинговой компании, наличие в вооруженных силах Украины подобного оружия, а также модернизированной «Вербы» с советскими «Градом» и «Смерчем», является рецептом победы над агрессором, которым называется Россия.

В августе 2018 года работник украинского предприятия «Южмаш» Алексей Василенко заявил, что ОТРК «Сапсан» не существует.