На Украине назвали оружие для победы над Россией

Украине одновременно нужны тактические ракетные комплексы «Ольха» и «Сапсан», утверждает Defense Express.

Согласно информационно-консалтинговому агентству, наличие в вооруженных силах страны подобного оружия, а также модернизированной «Вербы» с советскими «Градом» и «Смерчем», является рецептом победы над агрессором, которым называется Россия.

«Решающим фактором здесь является, скорее, номенклатура боеприпасов, которая поставляется к таким комплексам, а также системы управления войсками и огнем, под которые "подвязаны" эти все реактивные системы», — пишет Defense Express.

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Агентство приводит пример последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого Азербайджан, победивший в данном противостоянии Армению, обладал множеством разнообразных ракетных комплексов. «Все решают автоматизированные системы управления огнем и усовершенствованные боеприпасы», — уверяет Defense Express.

В феврале 2020 года «Ольха-М», созданная на основе советской 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

В августе 2018 года работник украинского предприятия «Южмаш» Алексей Василенко заявил, что оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» не существует.