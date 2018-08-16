Новый украинский ракетный комплекс сочли муляжом

Планы Киева продемонстрировать на военном параде в честь Дня независимости Украины новый ракетный комплекс являются фейковыми. Об этом у себя в Facebook заявил работник предприятия «Южмаш» Алексей Василенко.

По его словам, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Сапсан», о котором рассказывал ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, просто не существует. Василенко добавил, что и производство под ОТРК не подготовлено.

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«Название комплекса не указали, но цифры по дальности дают понять, что речь идет соответственно не то о "Громе-2", не то о "Сапсане". На самом деле это разные комплексы и путать их может только дилетант. Объединяет их то, что оба они не существуют. Если что и можно показать, то это шасси с установленным на нем фанерным муляжом а-ля "Армата-на-Красной-площади"», — добавил Василенко.

В январе на Украине провели испытания двигателя ракет для нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Ролик опубликован на YouTube-странице Национального промышленного портала. В комментариях к видео пользователи отметили, что времена года на кадрах явно не совпадают. Они отмечают, что пусковая установка снята летом или в начале осени, испытания ракетного двигателя — зимой.

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