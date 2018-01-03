Появилось видео испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2»

На Украине провели испытания двигателя ракет для нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Ролик опубликован на YouTube-странице Национального промышленного портала.

В комментариях к видео пользователи отметили, что времена года на кадрах явно не совпадают. Они отмечают, что пусковая установка снята летом или в начале осени, испытания ракетного двигателя — зимой.

Как пишет «Украинский милитаристский портал», сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям. Мобильная пусковая установка предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля». «Гром-2» сможет поражать цели на дальности до 280 километров.

Разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро «Южное».

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