Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране

Ракетный комплекс «Гром-2», разработанный на Украине, не предназначен для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, вооружение создавалось по заказу одной из ближневосточных стран. «Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине», — сказал он.

Материалы по теме Донашивай за братом Чем воюет Украина в ожидании американского оружия

Згурец отметил, что позже на основании комплекса «Гром-2» может быть разработан другой, уже для ВСУ. Эксперт объяснил, что, по расчетам военных, удачные испытания и поставки партии для ближневосточного заказчика существенно снизят расходы на доработку оружия для Украины.

Масштабное производство комплекса должно начаться не ранее чем через два года.

«Гром-2» проходит заводские испытания, 3 января на YouTube-канале Национального промышленного портала появилось видео испытания двигателя ракет.

Мобильная пусковая установка предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля». «Гром-2» сможет поражать цели на дальности до 280 километров. Разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро «Южное».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!