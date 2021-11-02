Оценена вероятность войны между Индией и Китаем

Растущая напряженность между Индией и Китаем в приграничных районах навряд ли выльется в войну между двумя ядерными державами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Шрикант Кондапалли, профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

Он напомнил, что в ходе последних переговоров Индии и Китаю не удалось прийти к договоренностям по размежеванию войск в долине Ладакх, и страны лишь продолжили наращивать свой контингент вдоль так называемой линии фактического контроля на индийско-китайской границе. «Трудно предположить какие-либо [локальные] боестолкновения, поскольку обе стороны провели значительную мобилизацию войск», — сказал Кондапалли. По его словам, обе страны мобилизовали десятки тысяч военнослужащих, а Китай развернул впечатляющую военную инфраструктуру в этом регионе.

Кроме того, несмотря на то, что Индия и Китай заявляли, что не будут использовать ядерное оружие первыми, руководство обеих стран предупреждало, что не исключает применения обычных видов стратегических вооружений. Политолог назвал маловероятным сценарий, при котором Дели или Пекин решатся на войну с учетом этих обстоятельств.

Ранее стало известно, что Нью-Дели разместил новейшее вооружение, приобретенное у США, на плато Таванг, граничащем с Тибетом. По данным СМИ, в этот район перебрасываются вертолеты американского производства Chinook, сверхлегкие гаубицы М-777 и штурмовые винтовки SIG Sauer 716. Предполагается, что все это намеренно размещают у китайских границ для устрашения Пекина. В тот же день Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету, что ряд наблюдателей расценили как некое предупреждение Китаю.

Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.