В Индии рассказали о роли российского оружия в противостоянии Дели и Пекина

Индия использует закупленные у России истребители Су-30 для мобилизации своих вооруженных сил на фоне обострения ситуации на границе с Китаем. Так роль российского оружия в противостоянии Дели и Пекина описал Шрикант Кондапалли, профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

В беседе с «Лентой.ру» он сказал, что на фоне накалившейся обстановки в регионе Индия также рассчитывает на поставки российских систем противовоздушной обороны С-400 в декабре 2021 года. «Индия делает это не для того, чтобы сравняться с китайским военным потенциалом, а для того, чтобы сдержать Пекин и, по возможности, убедиться, что он понесет большие потери в случае войны», — рассказал Кондапалли.

Политолог подчеркнул, что вооружение российского производства составляет порядка 70 процентов от всего военного арсенала страны. Тем не менее, по его прогнозам, в будущем Индия нарастит объем закупок у США, одновременно сохраняя импорт из России.

Ранее стало известно, что Нью-Дели разместил новейшее вооружение, приобретенное у США, на плато Таванг, граничащем с Тибетом. По данным СМИ, в этот район перебрасываются вертолеты американского производства Chinook, сверхлегкие гаубицы М-777 и штурмовые винтовки SIG Sauer 716. Предполагается, что все это намеренно размещают у китайских границ для устрашения Пекина.

Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.