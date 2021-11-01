США и Южная Корея без предупреждения дали старт совместным военным учениям

США и Южная Корея дали старт совместным учениям, при этом страны обошлись без какого-либо предупреждения и не стали раскрывать подробную информацию об отрабатываемых маневрах. Беседуя с изданием Yonhap, источник лишь уточнил, что речь идет о ежегодных учениях.

Собеседник агентства указал, что в пятидневных учениях задействовано около сотни единиц техники, в том числе южнокорейские истребители F-15K и KF-16, а также американские F-16. Представители Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи не стали вдаваться в детали и подробно описывать ход и цели упомянутых учений — они лишь заверили, что маневры проводятся в «сбалансированной манере» и в рамках существующего плана. «Мы не можем комментировать учения, так как эту информацию нельзя раскрывать СМИ», — уточнили в ВВС.

Отмечается, что в прошлом Вашингтон и Сеул ежегодно проводили учения Vigilant Ace, однако в последние годы их проводили в сокращенных масштабах.

Известно, что учения стартовали после того, как стало известно о запуске баллистической ракеты КНДР. 19 октября сообщалось, что Пхеньян запустил два неопознанных снаряда в Японском море. Береговая охрана Японии выпустила соответствующее предупреждение для судов. Запуск КНДР баллистической ракеты также подтвердило Минобороны Южной Кореи. 20 октября факт об успешном запуске отчитались и в КНДР.