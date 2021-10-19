Военные США начали консультации с союзниками после запуска ракет КНДР

Командование Вооруженных сил (ВС) США начало тесные консультации с союзниками после запуска КНДР баллистических ракет. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).

«Мы знаем о запуске баллистической ракеты КНДР в Японском море сегодня утром и ведем тесные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами», — сказано в заявлении ведомства.

Вашингтон осудил действия Пхеньяна. США призвали Северную Корею воздержаться от дестабилизирующих действий.

Ранее газета Ренхап сообщила, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Уточняется, что была выпущена одна ракета недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. В ответ береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов о возможном запуске Пхеньяном баллистической ракеты.

Информацию позже подтвердил Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи. Власти Японии в свою очередь создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

