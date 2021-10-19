В США оценили угрозу от запуска КНДР баллистических ракет

Командование Вооруженных сил (ВС) США осудило запуск КНДР баллистических ракет и призвало Пхеньян воздержаться от дестабилизирующих действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).

В ведомстве оценили угрозу действий Северной Кореей и подчеркнули, что они не несут непосредственной угрозы Вашингтону и его союзникам. Тем не менее командование пообещало следить за ситуацией. «Приверженность США защите Республике Корея и Японии остается непоколебимой», — сказано в сообщении INDOPACOM.

Ранее газета Ренхап сообщила, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Уточняется, что была выпущена одна ракета недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. В ответ береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов о возможном запуске Пхеньяном баллистической ракеты.

Информацию позже подтвердил Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи. Власти Японии в свою очередь создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.