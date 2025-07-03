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21:04, 3 июля 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» назвала кого-то «голодикарем»

«Радиостанция Судного дня» неожиданно передала три загадочных сообщения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир три новых сообщения. Об этом информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи».

3 июля в 10:45 по московскому времени на радиоволне неожиданно прозвучало загадочное слово «голодикарь». Кого именно так назвали, неизвестно. В 11:39 последовало слово «пастилка», а за ним (в 13:12) - «завофаг».

Утром 25 июня появилась информация, что в ходе учений в эфир будет передано около 20 сообщений за сутки. С 9:09 до 17:11 по московскому времени на волне прозвучали 24 сообщения, содержащие 29 слов. Среди них были словоформы «хрякохрыч», «раекокрах», «буеропрыщ», «спидошлиц», «коржоплот», «ментотреп», «фондошурф», «оболобьес» и другие. Как правило, в эфире УВБ-76 не звучит больше одного-четырех сообщений в день.

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Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 килогерц, предназначен для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически, вещать может любое физическое лицо. Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

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