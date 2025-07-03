Испытывающим проблемы со сном в жару людям подсказали упражнение для быстрого засыпания

Психиатр Рико: При проблемах со сном из-за жары поможет упражнение для глаз

Летом многие люди испытывают проблемы со сном из-за жары. Психиатр Алехандро Мартинес Рико, чьи слова приводит издание El Español, подсказал им одно упражнение, которое поможет быстро заснуть.

«Вместо того, чтобы думать о сне или смотреть на время, сделайте следующее упражнение с закрытыми глазами: поднимите зрачки вверх, затем опустите вниз, затем посмотрите влево и вправо, затем сделайте ими круг по и против часовой стрелки», — объяснил Рико.

По словам врача, уже спустя примерно три повторения человек начнет постепенно засыпать. Данное упражнение эффективно по нескольким причинам. Оно переключает внимание с мыслей на физические ощущения, а также активирует парасимпатическую нервную систему, связанную с расслаблением и сном, заключил специалист.

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