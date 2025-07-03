Собака и робопес устроили танцы на российской набережной и попали на видео

Собака и робопес устроили танцы на российской набережной и завирусились в сети

На набережной Благовещенска настоящая собака столкнулась нос к носу с робопсом и рассмешила россиян. Видео с этой сценой появилось 3 июля в Telegram-канале «Пул N3» и быстро разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, как робот-пес исполняет различные трюки: крутится вокруг себя, встает на задние «лапы» и делает эффектные прыжки. Настоящая собака явно не ожидала такого поворота и с явным интересом наблюдала за действиями механического «собрата».

Прохожие, ставшие свидетелями сцены, активно снимали все на телефоны. Видео моментально завирусилось — пользователи назвали встречу «кибербудущим» и пошутили, что встреча стала первой попыткой установления отношений между миром техники и животных.

Ранее робот исполнил лезгинку на Петербургском международном экономическом форуме и попал на видео. Робота поддержала солистка ансамбля «Имамат», представляющая Республику Дагестан. Отмечается, что зрителям танец очень понравился.