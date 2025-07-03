В России стали сдавать меньше домов

«Дом.РФ»: Застройщики сократили вывод жилья на рынок за полгода на 22 %

Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 процента, до 17,8 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику «Дом.РФ».

Это минимальный уровень ввода за последние три года. При этом в июне застройщики вывели на рынок 2,9 миллиона квадратных метров жилья, что на восемь процентов больше, чем в мае, но на 29 процентов меньше, чем год назад.

В первом полугодии этого года застройщики жилья запустили новые проекты в 84 регионах, годом ранее — в 82. По объему ввода жилья лидирует Москва, в которой при этом ввели на 38 процентов (1,8 миллиона) меньше квадратных метров, чем в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург с 1,1 миллиона квадратных метров и ростом на 44 процентов, а также Московская (минус 34 процента) и Свердловская области (минус 32 процента) — в обоих регионах ввели в эксплуатацию по миллиону квадратных метров жилья.

Ранее россиянам посоветовали арендовать жилье, а не брать рыночную ипотеку. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, ипотека выгодна только в случае, если она льготная и берется в качестве инвестиции — для того, чтобы сдавать жилье в аренду.