Позу кошек во время сна объяснили

Current Biology: Кошки привыкли спать на левом боку ради безопасности

Домашние кошки чаще спят на левом боку, чтобы при необходимости быстро отреагировать на раздражителя или опасность. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Поведенческий нейробиолог Онур Гюнтюркюн из Рурского университета в Бохуме (Германия) заявил, что в рамках научной работы проанализировал 408 отобранных видео со спящими кошками. Он выяснил, что чаще всего животные спят на левом боку и заметил, что это связано с необходимостью защиты от хищников.

Проанализировав ролики, Гюнтюркюн подсчитал, что в 266 случаях записанные на видео животные спали на левом боку, в 142 случаях — правом боку. Он связал эту статистическую закономерность с тем, что в случае отдыха на левом боку работает определенное полушарие мозга, отвечающее за пространственное восприятие. В этой позе кошкам проще распознать угрозу и скоординировать быстрый побег.

«Мы склонны полагать, что значительный левосторонний сдвиг в позе сна у кошек мог быть эволюционно обусловлен полушарной асимметрией обработки угроз, но нельзя исключать и дополнительные факторы», — заключил специалист. Он напомнил, что кошки также любят спать на возвышении, так как таким образом они чувствуют себя в безопасности.

В конце мая ученый Джулия Хеннинг заявила, что кошки не должны ни в каком виде употреблять молоко из-за непереносимости лактозы. Она отметила, что с взрослением организм животного перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для расщепления лактозы.