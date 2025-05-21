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09:30, 21 мая 2025Наука и техника

Непереносимость кошками лактозы объяснили

The Conversation: Молоко назвали опасным для кошек, несмотря на его пользу
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: aboodi vesakaran / Unsplash

Кошки не должны ни в каком виде употреблять молоко, несмотря на содержание в нем большого количества белка и жиров. Об этом в материале для журнала The Conversation заявила ученый Джулия Хеннинг.

Она является кандидатом наук факультета зоотехнии и ветеринарии Университета Аделаиды (Австралия). По словам ученого, связь между кошками и молоком многие до сих пор считают неоспоримой, хотя оно может нанести животным вред. Хеннинг призвала ни в каком виде не давать питомцам молоко из-за непереносимости ими лактозы.

Специалист объяснила, что после рождения и до 6–12 недель кошки могут питаться молоком матери, однако затем их организм перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для расщепления лактозы. Нерасщепленный дисахарид может вызвать газообразование, вздутие живота, запор, боли, тошноту и рвоту.

При этом молоко само по себе считается очень питательным, так как содержит много белков и жиров. Джулия Хеннинг заметила, что домашние кошки могут охотно пить молоко, но только потому, что они хорошо умеют скрывать дискомфорт. «В противном случае в дикой природе демонстрация слабости сделала бы их мишенью для хищников», — заметила специалист.

Хеннинг подытожила, что кормить безлактозным молоком кошку тоже не следует. Такой продукт не нанесет животному вреда, но и не даст никакой пользы.

В начале мая ученые Национального центра генетических исследований заявили, что самую высокую непереносимость лактозы нашли у жителей Якутии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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