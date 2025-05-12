Назван регион России с наиболее высокой непереносимостью лактозы

«Известия»: Генетики обнаружили у жителей Якутии плохую переносимость молока

Назван регион России, чьи жители наиболее склонны к непереносимости лактозы, или молочного сахара. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Национального центра генетических исследований.

Самую хорошую переносимость молока генетики обнаружили у жителей Владимирской, Архангельской, Рязанской, Вологодской и Кировской областей. При этом самую высокую вероятность неусвоения молока и производных от него продуктов у жителей Якутии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Отмечается, что переносимость лактозы может быть связана с национальностью. «Национальный состав Якутии характеризуется относительно небольшим количеством русских (32,6 процента) и преобладанием якутской народности (55,3 процента). В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии русское население также составляет весьма небольшую долю: 19,8 процента — в Кабардино-Балкарии, 3,2 процента — в Дагестане и 18,9 процента — в Северной Осетии», — говорится в научной работе.

Ранее сообщалось, что рост продаж безлактозного молока на российском рынке составил в 2024 году 63 процента в денежном и 55 процентов в натуральном выражении. Ключевыми брендами безлактозного молока, продажи которого резко выросли, называют Parmalat, «Простоквашино» и «Сарафаново».