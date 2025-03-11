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08:49, 11 марта 2025Экономика

В России резко выросли продажи безлактозного молока

«Ъ»: Объемы реализации безлактозного молока выросли в РФ в 2024 году на 55 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рост продаж безлактозного молока на российском рынке составил в 2024 году 63 процента в денежном и 55 процентов в натуральном выражении. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании NTech пишет «Коммерсантъ».

В материале указывается, что ключевыми брендами безлактозного молока, продажи которого резко выросли, называют Parmalat, «Простоквашино» и «Сарафаново». Также отмечается, что его изготовлением теперь занялся крупнейший производитель сырого молока в России — ГК «Эконива».

На безлактозную продукцию в прошлом году пришлось 1,9 и 1,2 процента розничных продаж молока в денежном и натуральном выражении соответственно. Рост его востребованности, отмечают журналисты, происходит в России на фоне высокой маржинальности безлактозного молока, закупочные цены на которое на 20–25 процентов выше, чем на обычное, а также из-за усиливающегося интереса покупателей к концепции здорового образа жизни.

Лактоза или молочный сахар — органический углевод, состоящий из глюкозы и галактозы — содержится в молоке млекопитающих и придает продуктам на его основе слегка сладковатый привкус. Недостаток фермента, участвующего в расщеплении лактозы, приводит к неприятным проявлениям, в том числе обильному газообразованию, а на фоне более длительного употребления таких продуктов может стать причиной воспалительных процессов и нарушений в работе ЖКТ. В частности, безлактозное молоко специалисты рекомендуют людям с сахарным диабетом, ожирением и инсулинорезистентностью.

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