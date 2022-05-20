Диетолог рассказала о вреде молока для некоторых людей

Диетолог Зоя Богданова предупредила россиян о появлении прыщей из-за молока

Диетолог, клинический психолог по расстройствам пищевого поведения Зоя Богданова рассказала о вреде молока для некоторых категорий людей. В беседе с изданием «Москва 24» специалист предупредила о появлении прыщей из-за употребления этого продукта.

Эксперт назвала молоко противоречивым продуктом, имеющим и положительные, и отрицательные свойства. Богданова отметила, что молоко богато мелатонином — нейропептидом, улучшающим качество сна и укрепляющим нервную систему. «В молоке содержится и триптофан — это аминокислота, способствующая выработке гормонов счастья, — уточнила диетолог. — Стакан теплого молока на ночь поможет расслабить нервную систему, и вскоре человек захочет спать».

При нагревании белок лучше усваивается, поэтому врач порекомендовала пить именно теплое молоко. «Ночью лучше усваивается кальций из молока, который, пока человек спит, занимается синтезом и восстановлением костной ткани», — конкретизировала эксперт.

Безлактозное молоко она рекомендовала людям с сахарным диабетом, ожирением и инсулинорезистентностью.

Богданова отметила, что парное молоко полезно, но предупредила, что качество такой продукции на прилавках может вызвать сомнение. «Мы не знаем, мыли ли вымя коровы или козы. Как оно обрабатывалось, как потом в центрифуге шел процесс сепарации молока, пастеризовали ли это парное молоко на производстве», — добавила диетолог.

Эксперт посоветовала покупать пастеризованное молоко, выпущенное по ГОСТам. В нем погибают бактерии и микроорганизмы, в том числе туберкулезная палочка.

Специалист добавила, что некоторым людям молоко может навредить: например, оно может стать причиной появления прыщей. «Когда в организме высокий уровень инсулина и у человека, например, непереносимость лактозы, молоко может вызывать снижение иммунитета и провоцировать воспалительные процессы», — предупредила специалист.

В большом количестве молоко опасно для мужчин, у которых есть дефицит витамина D, поскольку злоупотребление им приводит к еще большему понижению этого элемента в организме. Из-за этого у мужчинам может грозить даже рак простаты, обратила внимание диетолог.

Ранее специалист назвала главные причины появления прыщей. Екатерина Новикова отметила, что все дело в казеине типа A1, который содержит коровье молоко. В результате запуска определенных реакций начинается усиленная выработка кожного сала.