Российский диетолог назвала главные причины появления прыщей

Врач Новикова назвала молоко и сладости главными причинами возникновения проблем с кожей

Российский врач Екатерина Новикова назвала главные причины появления проблем с кожей. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».

По словам диетолога, вызывать прыщи на лице могут молочные продукты. «Все дело в казеине типа A1, который содержит коровье молоко. В результате запуска определенных реакций, начинается усиленная выработка кожного сала», — рассказала Новикова.

Кроме того, в списке также оказались сладости, выпечка и сладкие фрукты. Данные продукты провоцируют скачки инсулина, а подобное «засахаривание» организма становится причиной воспалительных процессов, считает специалист.

Новикова также отметила, что застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.

В заключение эксперт порекомендовала читателям соблюдать режим сна и отдыха, а также избегать стрессовых ситуаций, чтобы предотвратить возникновение воспалений на лице.

Ранее в мае дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано назвала причину резкого старения лица. По ее словам, чаще всего старение связано с гормональным скачком из-за нарушения работы щитовидной железы в климактерический период.