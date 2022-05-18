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Российский косметолог назвала причины резкого старения лица

Российский косметолог Баллирано назвала гормональный скачок причиной резкого старения лица

Фото: Conscious Design / Unsplash

Российский дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано назвала причины резкого старения лица и перечислила методы борьбы с данной проблемой. Интервью с ней публикует «Пятый канал».

Врач рассказала, что до обращения к специалистам необходимо понять причину скоротечного появления морщин, отечности и дряблости кожи. По ее словам, чаще всего старение связано с гормональным скачком из-за нарушения работы щитовидной железы в климактерический период. «Лучше дообследовать пациентку и только после этого пытаться что-то сделать», — уточнила она.

Доктор пояснила, что с возрастом необратимые изменения происходят не только с мышцами лица, но и со скелетом. В качестве примера она привела ротацию нижней челюсти, влияющей на овал лица, и резорбцию костей, когда ткань постепенно разрушается. Кроме того, сокращается часть височной и скуловой костей и увеличиваются орбиты глаз. В результате внешность значительно меняется.

Собеседница издания призналась, что косметологи не всегда могут решить проблему быстрого ухудшения внешнего вида лица. «Иногда мы вынуждены отказывать клиентке и отправлять ее к пластическим хирургам, так как из-за резкого старения часто бывает большой лишний объем тканей, — пояснила Баллирано. — В таких случаях бессильны шприцы и лазерные аппараты».

В апреле российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты рассказала, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенной пропорции с привычной косметикой.

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Майя Пономаренко
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