Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Косметолог раскрыла россиянам дешевый способ омолодиться

Российский косметолог Токарева заявила, что глазные капли улучшают внешний вид кожи

Фото: Shutterstock

Российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой, отметила Токарева. «Следует взять уходовое средство, которым вы пользуетесь, например, крем для век или обычный крем, и смешать их в такой пропорции: одна горошина троксерутина, две горошины вашего крема и две-три капли таурина», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

По словам собеседницы издания, указанные аптечные товары обойдутся покупательницам в районе 200 рублей, а их объема хватит на два месяца. Также косметолог отметила, что препараты имеют накопительный эффект, и предупредила, что данным составом не стоит пользоваться ежедневно. «Применять это средство ежедневно не стоит. В обычные дни следует в смесь не добавлять троксерутин, обойдясь лишь кремом и таурином», — заключила Токарева.

Ранее в апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова назвала ежедневные важные правила для красоты. По словам медика, условием для поддержания привлекательной внешности является утренний пятиминутный массаж лица и тела, после которого следует принять контрастный душ. Кроме того, специалистка напомнила о важности применения солнцезащитного крема перед выходом на улицу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отведет войска от «Азовстали» для выхода гражданских
Зависимость мира от самого грязного топлива резко выросла
Косметолог раскрыла россиянам дешевый способ омолодиться
Раскрыта возможная причина попытки самосожжения американца у Капитолия
В московском баре посетители подрались из-за столиков
Школы в приграничном с Украиной регионе получили «подозрительные сообщения»
В России попросили сохранить доступные цены на авиабилеты
Секретная служба США начала обеспечивать безопасность дипмиссии России
В России выдали патент на вечный двигатель
Глава ДНР допустил попытку украинских военных прорваться с «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.