Косметолог раскрыла россиянам дешевый способ омолодиться

Российский косметолог Токарева заявила, что глазные капли улучшают внешний вид кожи

Российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой, отметила Токарева. «Следует взять уходовое средство, которым вы пользуетесь, например, крем для век или обычный крем, и смешать их в такой пропорции: одна горошина троксерутина, две горошины вашего крема и две-три капли таурина», — пояснила она.

По словам собеседницы издания, указанные аптечные товары обойдутся покупательницам в районе 200 рублей, а их объема хватит на два месяца. Также косметолог отметила, что препараты имеют накопительный эффект, и предупредила, что данным составом не стоит пользоваться ежедневно. «Применять это средство ежедневно не стоит. В обычные дни следует в смесь не добавлять троксерутин, обойдясь лишь кремом и таурином», — заключила Токарева.

Ранее в апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова назвала ежедневные важные правила для красоты. По словам медика, условием для поддержания привлекательной внешности является утренний пятиминутный массаж лица и тела, после которого следует принять контрастный душ. Кроме того, специалистка напомнила о важности применения солнцезащитного крема перед выходом на улицу.