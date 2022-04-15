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Косметолог назвала россиянам ежедневные правила для привлекательной внешности

Косметолог Ольга Андриянова назвала контрастный душ важным для привлекательной внешности

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова назвала ежедневные важные правила для красоты. Комментарий эксперта приводят «Известия».

По словам медика, условием для поддержания привлекательной внешности является утренний пятиминутный массаж лица и тела, после которого следует принять контрастный душ. Кроме того, специалистка напомнила о важности применения солнцезащитного крема перед выходом на улицу. Помимо этого, в число необходимых процедур вошло очищение лица и шеи с помощью специальных средств: геля, молочка или мусса.

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Что касается губ и век — следует применять сыворотки для тонкой кожи, бальзам и маску для губ, а также сыворотку для ухода за ресницами и бровями, отметила Андриянова. Кроме того, она порекомендовала использовать крем для рук, масло для кутикулы и выпивать натощак стакан воды с корицей, куркумой или лимоном.

«А если сюда добавить десять минут йоги, утреннюю пробежку или прогулку, например, с собакой, можно успешно запустить обмен веществ и лимфодренаж», — добавила врач.

Ранее в апреле российский врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова раскрыла секрет похудения с помощью весенних холодов. По словам специалистки, температура около ноля градусов по Цельсию способствует потере веса, так как для выработки тепла человеческое тело начинает задействовать собственные ресурсы. «Если нам немного холодно, то это стимулирует правильное распределение жировой ткани. Наш организм быстрее избавляется от вредных жиров и оставляет полезные», — объяснила Павлова.

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Алина Гостева
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