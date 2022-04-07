Врач раскрыла россиянам секрет похудения с помощью весенних холодов

Врач Зухра Павлова объяснила, что при весенних холодах организм избавляется от жира

Российский врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова раскрыла секрет похудения с помощью весенних холодов. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам специалистки, температура около ноля градусов по Цельсию способствует потере веса, так как для выработки тепла человеческое тело начинает задействовать собственные ресурсы. «Если нам немного холодно, то это стимулирует правильное распределение жировой ткани. Наш организм быстрее избавляется от вредных жиров и оставляет полезные», — объяснила Павлова. Также эксперт отметила, что весной, когда погодные условия нестабильны, следует искать баланс между зимней и летней одеждой, чтобы не перегреваться, но и не допускать переохлаждения.

Кроме того, врач рассказала, что к похудению приводит не только пребывание на улице в холодную погоду, но и плавание в бассейне. «Там происходит еще большее температурное воздействие на жировую ткань человека. Когда вы погружаетесь в воду, то испытываете небольшое переохлаждение», — объяснила кандидат медицинских наук.

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