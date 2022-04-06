Российская стилистка показала способ стать стройнее с помощью пиджака

Стилистка Анастасия Михайлова считает, что приталенный пиджак обладает стройнящим эффектом

Российская стилистка Анастасия Михайлова показала способ стать стройнее с помощью пиджака. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В частности, эксперт рассказала, на какие детали следует обращать внимание при выборе данного вида одежды. Удлиненный жакет приталенного кроя, оформленный зауженным лацканом и не контрастирующий с остальными составляющими образа, обладает стройнящим эффектом. При этом изделие средней длины, свободного кроя, с широким лацканом, выполненное в акцентном цвете, зрительно увеличивает силуэт.

«Более узкий лацкан и топ открывают и удлиняют зону шеи, вытягивают верхнюю зону. Приталенный крой подчеркивает талию, стройнит. Правильная длина закрывает самую широкую часть ног и за счет этого визуально стройнит», — считает Михайлова.

При этом специалистка продемонстрировала на себе образы с указанными предметами гардероба. В первом случае она позировала в удлиненном жакете серого цвета, под который надела топ, в коричневых брюках из искусственной кожи и белых лоферах. Во втором — девушка заменила верхнюю одежду на пиджак средней длины белого цвета и рубашку, застегнутую на все пуговицы, что визуально сделало фигуру объемнее.

В марте российский стилист Гоша Стил назвал фасон джинсов, который портит внешний вид взрослых мужчин. В настоящее время джинсы скинни вышли из моды и не подходят для создания актуальных образов. Подобные изделия могут уместно смотреться только на несовершеннолетних, считает он. «Мужчинам нельзя носить зауженные джинсы. Когда они их надевают, то складывается ощущение, что они в лосинах. Фасон скинни идет только школьникам», — рассказал специалист.