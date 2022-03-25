Российский стилист назвал портящий внешний вид мужчин фасон джинсов

Российский стилист Гоша Стил назвал джинсы скинни портящими внешний вид мужчин

Российский стилист Гоша Стил назвал фасон джинсов, который портит внешний вид взрослых мужчин. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в настоящее время джинсы скинни вышли из моды и не подходят для создания актуальных образов. Подобные изделия могут уместно смотреться только на несовершеннолетних, считает он. «Мужчинам нельзя носить зауженные джинсы. Когда они их надевают, то складывается ощущение, что они в лосинах. Фасон скинни идет только школьникам», — рассказал специалист.

Тем, кто не желает отказываться от любимого предмета гардероба, несмотря на утрату популярности, Стил порекомендовал выбирать изделия темных оттенков или брюки с потертостями. По его словам, такая фактура поможет добавить штанинам необходимый объем.

Также эксперт дал несколько советов по поводу идеальной посадки джинсов. Штаны должны плотно облегать ягодицы и бедра и быть свободными в области икр. В то же время дизайнер Илья Булычев отметил, что при выборе подходящего фасона брюк следует изучить пропорции тела и определиться с собственным стилем. Например, широкие штаны будут полнить, а силуэт Slim (облегающий, но не узкий), напротив, визуально удлинит фигуру. «Если полноватые бедра, я бы рекомендовал темный плотный деним с эластаном, который подтянул бы бока и за счет темного цвета визуально убрал объем», — заключил Булычев.

Ранее в марте блогер Чад Хаупт показал три портящие мужской образ ошибки стиля. Он заявил, что впечатление о мужчине может испортить отсутствие носков под классическими туфлями. По мнению эксперта, обнаженные щиколотки невыгодно смотрятся в сочетании с костюмом.