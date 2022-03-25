Российский стилист назвал портящий внешний вид мужчин фасон джинсов
Российский стилист Гоша Стил назвал фасон джинсов, который портит внешний вид взрослых мужчин. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».
По словам эксперта, в настоящее время джинсы скинни вышли из моды и не подходят для создания актуальных образов. Подобные изделия могут уместно смотреться только на несовершеннолетних, считает он. «Мужчинам нельзя носить зауженные джинсы. Когда они их надевают, то складывается ощущение, что они в лосинах. Фасон скинни идет только школьникам», — рассказал специалист.
Тем, кто не желает отказываться от любимого предмета гардероба, несмотря на утрату популярности, Стил порекомендовал выбирать изделия темных оттенков или брюки с потертостями. По его словам, такая фактура поможет добавить штанинам необходимый объем.
Также эксперт дал несколько советов по поводу идеальной посадки джинсов. Штаны должны плотно облегать ягодицы и бедра и быть свободными в области икр. В то же время дизайнер Илья Булычев отметил, что при выборе подходящего фасона брюк следует изучить пропорции тела и определиться с собственным стилем. Например, широкие штаны будут полнить, а силуэт Slim (облегающий, но не узкий), напротив, визуально удлинит фигуру. «Если полноватые бедра, я бы рекомендовал темный плотный деним с эластаном, который подтянул бы бока и за счет темного цвета визуально убрал объем», — заключил Булычев.
Ранее в марте блогер Чад Хаупт показал три портящие мужской образ ошибки стиля. Он заявил, что впечатление о мужчине может испортить отсутствие носков под классическими туфлями. По мнению эксперта, обнаженные щиколотки невыгодно смотрятся в сочетании с костюмом.