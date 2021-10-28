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КНДР предостерегла США от ядерного развертывания на Корейском полуострове

МИД КНДР предостерег США от размещения ядерного оружия на Корейском полуострове
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Фото: Reuters

Пхеньян предостерег Вашингтон от попыток разместить на Корейском полуострове или вокруг него «стратегические ядерные активы», если США хотят достичь денуклеаризации региона. С таким заявлением выступил первый секретарь миссии КНДР при Организации объединенных наций (ООН) Ким Ин Чхоль, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты ежегодно тратят более 700 миллиардов долларов на разработку сверхзвукового оружия, высокоточных управляемых вооружений большой дальности, межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, стратегических ядерных бомбардировщиков. Он подчеркнул, что власти КНДР уверены, что США намерены использовать это вооружение против республики «в будущей войне».

Ин Чхоль заявил, что для того, чтобы решить ядерный вопрос на полуострове США должны уйти от своей враждебной политики и двойных стандартов в отношении КНДР, а также навсегда отказаться т проведения наступательных военных учений и внедрения стратегических ядерных активов в регионе.

Ранее заместитель главы МИД Северной Кореи Пак Мён Хо обвинил США в обострении ситуации в Тайваньском проливе. Он отметил, что в последние дни США нагнетают военную напряженность в регионе, подстрекая к независимости Тайваня, который является неотъемлемой частью территории Китая. «Только с начала нынешнего года США под предлогом "свободы судоходства" в любое время перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив», — подчеркнул замглавы ведомства КНДР.

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