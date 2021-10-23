Северная Корея обвинила США в обострении ситуации в Тайваньском проливе

Заместитель главы МИД Северной Кореи Пак Мён Хо обвинил США в обострении ситуации в Тайваньском проливе, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В последние дни США, подстрекая к независимости Тайваня — неотъемлемой части территории Китая, нагнетают военную напряженность. Только с начала нынешнего года США под предлогом "свободы судоходства" в любое время перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив», — подчеркнул замглавы ведомства КНДР.

Пак Мён Хо уточнил, что недавно Соединенные Штаты задействовали даже военный корабль союзника, обостряя ситуацию поэтапно. Он заявил, что «безрассудное вмешательство» в тайваньский вопрос нагнетает тревожную ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат придерживаться своих обязательств в отношениях с Тайванем и помогут противостоять угрозе, исходящей от КНР. По ее словам, приверженность США Тайваню продиктована необходимостью поддержания мира и стабильности в проливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

