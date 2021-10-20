США заявили об отсутствии попыток сдержать Китай

Госсекретарь Блинкен: США не просят партнеров выбирать между ними и КНР, не сдерживают ее

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии попыток сдерживания Китая. Он указал в ходе пресс-конференции с главой МИД Эквадора Маурисио Монтальво в Кито, что Вашингтон не просит партнеров из других стран выбирать между Соединенными Штатами и КНР. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не просим страны выбирать между США и Китаем, не ищем возможности удержать Китай», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Блинкен добавил, что Вашингтон настоятельно рекомендует партнерам проверять предлагаемые Пекином торгово-экономические сделки, поскольку в КНР нет разделения между компаниями, которые считаются частными, и государством.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат придерживаться своих обязательств в отношениях с Тайванем и помогут противостоять угрозе, исходящей от КНР. По ее словам, приверженность США Тайваню продиктована необходимостью поддержания мира и стабильности в проливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

