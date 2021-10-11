Китай назвал неприемлемыми попытки США помешать поставкам газа из России

В Китае считают неприемлемыми попытки США помешать поставкам газа из России в Европу, а также стремление монополизировать энергетический рынок Европейского союза. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

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Дипломат назвал взаимовыгодным для ЕС запуск российского проекта «Северный поток-2». По его мнению, поставки газа по трубопроводу позволят урегулировать сложную энергетическую ситуацию в Евросоюзе.

Лицзянь указал, что Соединенные Штаты стараются использовать «все возможные способы», чтобы помешать реализации проекта, действуя против интересов России и ЕС. «США руководствуются исключительно собственными интересами и пытаются политизировать все соответствующие вопросы», — заявил представитель МИД.

Дипломат обвинил Вашингтон в преследовании собственных геополитических интересов и отметил, что ради них «Соединенные Штаты могут напасть даже на своих союзников и партнеров».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Россию увеличить поставки газа в Европу. При этом он подчеркнул, что российское правительство совершит ошибку, если будет использовать газ как политическое оружие. «Считаю, что в России должны ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу», — заключил он.

Напряжение между Вашингтоном и Пекином в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что большая часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.