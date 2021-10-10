В США заявили о риске двух новых мировых войн

Американский обозреватель Роберт Фарли (Robert Farley) рассказал изданию 19Fortyfive, что противостояние США и Китая может в итоге привести к двум новым мировым войнам.

«Противоборство Вашингтона и Пекина, скорее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведет к серии вооруженных кампаний», — заявил журналист.

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По его предположениям, есть риск, что между Китаем и США может начаться борьба за Тайвань. В случае, если Штаты смогут одержать верх в данной схватке, это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом, а если победит Китай, то это все-равно не искоренит фундаментальные противоречия с Вашингтоном, отметил специалист.

Также он считает, что любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана обернется большой катастрофой, которая приведет к разрушению инфраструктуры, сложившейся между Азией и Северной Америкой.

Ранее бывший главный инженер по программному обеспечению Министерства обороны США Николя Шайан заявил, что США уже проиграли Китаю борьбу в сфере искусственного интеллекта (ИИ), поскольку технологические преобразования в американских вооруженных силах идут слишком медленно.