Бывший инженер Пентагона рассказал о поражении США в борьбе с Китаем

США уже проиграли Китаю борьбу в сфере искусственного интеллекта (ИИ), поскольку технологические преобразования в американских вооруженных силах идут слишком медленно. Об этом заявил бывший главный инженер по программному обеспечению Министерства обороны США Николя Шайан в интервью газете Financial Times.

Материалы по теме «Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола? «Наступает время испытаний» Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?

По мнению экс-сотрудника Пентагона, Пекин уже движется в направлении мирового господства, которого вполне может достичь с помощью достижений в сфере ИИ и машинного обучения. По сравнению с темпами развития китайских технологий, темпы Соединенных Штатов — это «детский сад».

Инженер убежден, что в снижении темпов развития техники следует в том числе винить компанию Google, которая отказывается работать с Минобороны в сфере ИИ. По его словам, в Китае компании обязаны работать с властями в этой области.

«У нас не будет шанса в конкурентной борьбе с Китаем через 15-20 лет. Уже сейчас все решено, по-моему, все уже кончено... И это достаточно веская причина для злости», — заявил Шайан. Он добавил, что в ближайшее время собирается дать показания Конгрессу США о китайской киберугрозе, а также призвать власти страны к активному развитию технологий.

Согласно данным Financial Times, инженер подал в отставку в начале сентября 2021 года. В заявлении об увольнении Шайан раскритиковал IT-проекты военных и заявил о недостатке финансирования.

