Китай и США обсудили отмену санкций и таможенных пошлин

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ: провели с США переговоры об отмене санкций и пошлин

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай отмену санкций и таможенных пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Во время переговоров Лю Хэ также объяснил позиции Пекина о китайской модели экономического развития. Представители Китая и США выразили основные обеспокоенности своих стран и договорились устранять их путем диалога.

23 июля стало известно, что Китай ввел санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых высокопоставленных американцев. Этот шаг стал ответом на включение в черный список Минфина США семерых китайских высших чиновников. Причиной таких мер со стороны Вашингтона стали аресты иностранных предпринимателей в Гонконге.

24 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции КНР не остановят США. Американское правительство, по ее словам, готово продолжить политику ограничений против Пекина.