Трамп заявил о выгодном для Китая плане Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что экономический проект действующего американского лидера Джо Байдена принесет больше выгоды Китаю, чем Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на митинге своих сторонников в Айове.

«План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку», — отметил Трамп. Он уточнил, что проект Байдена, в частности, приведет к значительному повышению налога на бизнес в стране.

«План Байдена драматически повысит налоги на бизнес, сделает одними из самых высоких в мире и значительно выше, чем в месте, которое называется коммунистический Китай, слышали о таком?» — сказал экс-глава администрации.

В феврале президент США Джо Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил. Президент также отметил, что хорошо знает председателя КНР Си Цзиньпина. «Он очень умен и крут. Говорю это не в качестве критики, но в его теле как будто нет кости, отвечающей за демократию», — сказал Байден.