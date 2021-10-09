Захарова заявила о планах США бороться с Китаем методами XX века

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о создании центра для борьбы с Китаем. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, с главной геополитической угрозой XXI века ЦРУ собирается бороться методами XX века, «достав из музейных запасников любимое — стратагемы времен холодной войны». Таким образом, официальный представитель российского МИД обвинила ЦРУ в возрождении старых порядков. Захарова отмечает, что для борьбы с Пекином Штаты намерены действовать старыми способами — через увеличение состава ЦРУ и учреждение слежки за Китаем.

Также Захарова обратила внимание, что ЦРУ будет следить за действиями «агрессивной России»: «Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном. Глубина црушного анализа не позволяет погрузится в него с головой».

Дипломат подчеркнула, что организация нового центра ЦРУ было произведена в то время, когда у национальной безопасности США существуют более серьезные проблемы: рост нелегальной эмиграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией. «Неужели то, что творится в самих США, ЦРУ совсем не интересует?» — задается вопросом Захарова.

По ее мнению, США нет никакого смысла заниматься «надуманными угрозами», которые якобы исходят от России и Китая, расположенных в тысячах километрах от них.

Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании «Центра операций по Китаю» (China Mission Center, CMC) 7 октября. В заявлении отмечается, что новый центр будет бороться не с народом Китая, а с китайскими властями.