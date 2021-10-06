Иностранные спецслужбы казнили и арестовали десятки агентов ЦРУ

NYT: десятки шпионов ЦРУ казнили или скомпрометировали по всему миру

Десятки агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США были арестованы, казнены или иным образом скомпрометированы иностранными спецслужбами по всему миру. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Речь идет о шпионах и информаторах американцах и гражданах других стран. Сообщается, что высшие должностные лица ЦРУ поставили в укор штабам контрразведки в разных странах недостатки профессиональной подготовки, недооценку мастерства иностранных агентств и набор персонала без должного внимания к потенциальным рискам.

ЦРУ потребовало от своих офицеров исправить все обозначенные проблемы и улучшить работу агентуры в иностранных государствах. Точное количество скомпрометированных информаторов не указывается. Однако сообщается, что Россия, Китай, Пакистан и Иран стали намного эффективнее выслеживать и нейтрализовывать шпионов ЦРУ, а также превращать их в двойных агентов.

По данным ЦРУ к провалам информаторов привело не только мастерство конкурентов, но и предательство в рядах американской контрразведки. Стало известно, что некоторые сотрудники ведомства передают иностранным спецслужбам данные агентов и нарушают секретность каналов связи.

В феврале 2020 года Иран казнил одного из агентов ЦРУ. Предполагаемый шпион по имени Амир Рахимпур был приговорен к высшей мере Верховным судом Ирана. Как сообщалось, мужчина пытался передать разведке США информацию об атомной программе Ирана.

