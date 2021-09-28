Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Как отметили инсайдеры, инцидент на Балканах может говорить о том, что на служащих из США, вероятно, совершается все больше атак как в Америке, так и в других странах. Эти случаи в Вашингтоне рассматривают как нападение на своих разведчиков и дипломатов. Профессор неврологии в Джорджтаунском университете Джеймс Джордано, консультирующий американское правительство по «гаванскому синдрому», заявил о регистрации многочисленных случаев с приступами за последние 60-90 дней. По его словам, симптоматика говорит о достоверности сведений о нарушениях здоровья.

Американские чиновники подчеркнули, что из-за «гаванского синдрома» дипломаты и разведчики США начали отказываться от командировок в другие страны.

В конце апреля сообщалось, что американцы расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Позже стало известно о подобных инцидентах с американскими дипломатами в Вене.

Впервые о «гаванском синдроме» писали в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.