В МИД России оценили домыслы о «гаванском синдроме» у дипломатов США в Берлине

Дипломат МИД РФ Тяпкин назвал абсурдными домыслы о «гаванском синдроме» у коллег из США

Спекуляции о так называемом «гаванском синдроме» у дипломатов из США в Берлине абсурдны и несерьезны. Такое мнение высказал директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«Конспирологические домыслы о том, что американских дипломатов в Берлине облучали неким оружием, просто абсурдны и напоминают сюжет из плохой бондианы», — оценил ситуацию Тяпкин. Он назвал эту проблему недостаточно убедительной, чтобы стать предметом серьезного разговора.

Дипломат рассказал, что власти Германии и коллеги из США не обращались к посольству РФ в Берлине по поводу «гаванского синдрома». Он отметил, что сообщения о приступах у американских дипломатов появились в СМИ накануне визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома». Американские власти рассказали, что из-за подобных приступов дипломаты и разведчики США начали отказываться от командировок в другие страны.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Разведка США начала масштабное расследование по случаям «гаванского синдрома» среди американских чиновников, его результаты будут готовы к концу 2021 года.