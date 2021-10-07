Захарова прокомментировала угрозу Великобритании атаковать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пригрозившего кибератаками на враждебные Лондону государства. Российский дипломат ответила на вопрос одного из журналистов на брифинге.

По мнению Захарова, Британия, как и многие другие западные страны, на протяжении долгого времени обвиняла Москву в киберпреступлениях и угрожала атаковать в ответ.

«В общественное сознание стран-членов НАТО внедряется мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в информационном, киберпространстве. Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку кибер-вооружений», — заявила дипломат.

В интервью изданию The Telegraph от 3 октября Уоллес рассказал, что «некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день», причислив к таким странам и Россию. Он пригрозил ответными атаками.