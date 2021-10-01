В США заявили об ожидании действий России по борьбе с киберпреступниками

Глава Госдепа Блинкен: в США будут ждать от России действий по борьбе с киберпреступниками

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах ждут от России действий по борьбе с киберпреступниками. Его слова передает RT.

По словам Блинкена, угроза кибератак нарастает «как внутри страны, так и во всем мире». Это связано с преступниками, использующими вирусы-вымогатели.

В связи с этим необходимо «повышать уровень осведомленности людей об этой проблеме, чтобы они сами принимали меры» с целью обезопасить себя, добавил глава Госдепа. Блинкен отметил, что в сферу ответственности каждой страны, в которой действуют подобные группировки, входит и борьба с ними.

Ранее Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам человеческого измерения. «К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», — подчеркнул глава ведомства.