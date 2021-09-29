США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам человеческого измерения, которое планировалось в Варшаве 27 сентября. Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», — подчеркнул глава ведомства.

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Блинкен добавил, что Госдепартамент не оставит без внимания нарушение прав человека в мире и продолжит делать все возможное, чтобы привлечь к этой проблеме внимание мировой общественности. Госсекретарь выразил надежду, что страны-участники ОБСЕ продолжать проводить запланированные встречи.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направлять в Россию наблюдателей на выборы в Государственную думу является попыткой заранее дискредитировать выборы.

ОБСЕ 3 августа приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей. Москва заявила, что из-за эпидемиологической обстановки от наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и от парламентской ассамблеи (ПА) могут допустить только 50 и 10 человек соответственно.

