В Великобритании пригрозили кибератаками враждебным государствам

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна будет осуществлять кибератаки в ответ на аналогичные нападения со стороны «враждебных государств», таких как Россия. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

«Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. <…> Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб», — пригрозил он. Уоллес отметил, что для этих целей можно использовать наступательные киберсредства. В частности, с их помощью можно обезвредить программы-вымогатели или шпионское оборудование. Кроме того, подобного рода инструментарий можно использовать для преследования педофилов, террористов и их сетей, добавил политик.

В интервью Уоллес также рассказал, что офис Национальных кибернетических сил Великобритании будет построен на северо-западе Англии в графстве Ланкашир. На создание штаб-квартиры уйдет около 5 миллиардов фунтов стерлингов. Ожидается, что к 2030 году в данной структуре будут работать тысячи аналитиков и хакеров, что «поставит Великобританию на первое место» среди стран, способных проводить кибероперации.

Ранее Великобритания обвинила Россию в пособничестве кибератакам и призывает «Большую семерку» единогласно выступить против подобных деяний.